Pedelec-Fahrerin stößt in Ostfildern mit Auto zusammen

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine 87-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Samstag in Ostfildern (Kreis Esslingen) verletzt worden. Sie hatte die Vorfahrt des Wagens missachtet.















Link kopiert

Eine 87-jährige Pedelec-Fahrerin hat am Samstagvormittag an der Kreuzung Kemnater Straße/Schönbuchstraße in Ostfildern die Vorfahrt eines 82-jährigen Autofahrers missachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Seniorin verletzt wurde.

Rettungsdienst bringt 87-Jährige in Klinik

Die 87-Jährige war gegen 09.50 Uhr auf der Kemnater Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers. Die Frau stürzte durch die Kollision zu Boden. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro.