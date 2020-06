6 Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Foto: /SDMG / Boehmler

Ein VW Passatfahrer hat einen Motorradfahrer in Esslingen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der 58-jähriger Suzuki-Lenker musste nach der Erstversorgung in die Klinik gebracht werden.

Esslingen - Ein verletzter Motorradfahrer und Schaden in Höhe von 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Esslingen ereignet hat. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Suzuki-Lenker die Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Indexstraße kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen VW Passatfahrer, der seinerseits den vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker übersah. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 58-Jährige anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.