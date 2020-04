40-Jähriger bei Unfall in Plattenhardt schwer verletzt

1 Der Unfall ereignete sich am Montag. Foto: /Boris Roessler

Eine Autofahrerin hat am Montagmittag in Plattenhardt einem 40-jährigen Mann die Vorfahrt genommen. Bei der folgenden Kollision erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Filderstadt - Ein Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Plattenhardt schwere Verletzungen zugezogen. Eine 35-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr mit ihrem Wagen vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Hofwiesenstraße eingefahren. Dabei übersah sie das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Auto des Mannes. Dessen Pkw prallte frontal in die Seite des Wagens der Frau. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 24.000 Euro geschätzt.