Vorfälle nach VfB-Heimspielen: Gibt es eine gewaltbereite Fan-Szene im Raum Esslingen?
1
Sicherheitsvorkehrungen bei VfB-Spielen: Der Verein setzt nach eigenen Angaben bei der Fanarbeit stark auf Gewaltprävention. Foto: Marijan Murat/dpa, Imago/ActionPictures

Zwei Mal innerhalb kurzer Zeit werden Vorkommnissen nach VfB-Heimspielen im Raum Esslingen gemeldet. Die Polizei und der Bundesligist nehmen dazu Stellung.

Unerwünschte Nebenwirkungen eines Fußballspiels des VfB Stuttgart: Am Dienstagabend sollen laut Polizei Fans der Gastmannschaft von Eintracht Frankfurt auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Oberesslingen in der Ulmer Straße von einer bis zu 40-köpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt worden sein. Es wäre nicht der erste Vorfall dieser Art im Raum Esslingen.

