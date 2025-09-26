Vorfälle in Kirchheim: Betrunkener bedroht Nachbarn und Beamte – Polizei bringt ihn in Fachklinik

1 Die Beamten nahmen den 61-Jährigen schließlich in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

In der Nacht zum Donnerstag hat ein 61-Jähriger in Kirchheim (Kreis Esslingen) die Polizei auf Trab gehalten. Er wurde mehrfach auffällig und bedrohte schließlich Polizisten.











Link kopiert

﻿ Ein 61-Jähriger hat in Kirchheim (Kreis Esslingen) am frühen Donnerstagmorgen wiederholt für Polizeieinsätze gesorgt. Der Mann schrie den Angaben zufolge bereits gegen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr wiederholt laut in seiner Wohnung und spielte laute Musik auf dem Balkon Musik ab, berichtet ein Sprecher.

Anwohner riefen daraufhin die Polizei, die den Mann zu Ruhe ermahnte. Kurz darauf geriet der 61-Jährige gegen 7.15 Uhr anderen Bewohnern des Hauses in Streit, woraufhin erneut die Polizei ausrückte. Der Mann ignorierte den Angaben zufolge zudem bereits gegen ihn bestehende rechtliche Anordnungen.

Als er sich den Beamten bedrohlich näherte, wurde er in Gewahrsam genommen und mit Handschellen fixiert. Der Mann war stark betrunken und zeigte sich weiter sehr aggressiv. Während der Maßnahmen trat er mehrfach nach den Beamten. Schließlich wurde er in eine Fachklinik gebracht.