1 Burkhard Nolte, Wilfried Wallbrecht, Michael Höger, Jürgen Zieger und Barbara Frey (von links) geben die Parkanlage in der Weststadt frei. Foto: Roberto Bulgrin

Bäume, die Schatten spenden, eine Liegewiese und Sitzgelegenheiten – in der Weststadt ist eine kleine, klimafreundliche Ruheoase entstanden. Wohlfühlen sollen sich auch Eidechsen, Bienen und Schmetterlinge.

Esslingen - Vielleicht ist „Park“ ein zu großes Wort für die rund 3000 Quadratmeter messende, keilförmige Fläche zwischen der Rossneckar-Brücke am Hengstenberg-Areal und dem geplanten Standort der neuen Hochschule. Aber so wurde sie nun mal von Anfang an genannt. Geboren war die Idee einer Grünanlage ganz im Westen der Neuen Weststadt bereits 2011 im Zuge des Wettbewerbs für den künftigen Stadtteil. Wie auch immer man es nennen mag: Entstanden ist in jedem Fall ein sehr hübsches Fleckchen zum Verweilen, das am Dienstag offiziell eröffnet wurde.