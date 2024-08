Der TSV lädt wieder zum Vesalius-Cup.











Für viele Handball-Teams ist das Turnier ein fester Bestandteil der Saison-Vorbereitung: Auch in diesem Jahr messen sich kurz vor Rundenbeginn zehn Männer- und acht Frauenteams beim Turnier des TSV Köngen, dem Vesalius-Cup. Das Männerturnier geht wieder über zwei Tage, an diesem Freitag (17.30 Uhr) und am Samstag (11 Uhr). Am Sonntag (10 Uhr) spielen die Frauen.