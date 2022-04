1 Wenn Beate Letsch-Auch in ihrer Vorbereitungsklasse an der Zollberg-Realschule Schüler ohne ausreichende Sprachkenntnisse unterrichtet, sind individuelle Konzepte gefragt Foto: Ines Rudel

Ukrainische Kinder kommen aus einem funktionierenden Schulsystem – in Mathematik sind sie gleichaltrigen deutschen Schülern oft voraus. Ihr Problem ist die Sprachbarriere. Im Landkreis Esslingen werden jetzt neue Vorbereitungsklassen eingerichtet.















Sie kommen aus vielen Ländern dieser Erde, und so unterschiedlich ihre Geschichten sind – eines gilt für alle: Wenn sie hierzulande Fuß fassen wollen, müssen sie die deutsche Sprache beherrschen. Damit auch Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Sprachkenntnisse der Start gelingt, beginnt ihre Schulkarriere in Vorbereitungsklassen (VKL). Dort werden sie durch intensive und individuelle Sprachförderung auf den Wechsel in reguläre Klassen vorbereitet. Weil derzeit immer mehr junge Leute aus der Ukraine hierher kommen, werden Vorbereitungsklassen immer wichtiger – vielerorts werden wie an der Esslinger Zollberg-Realschule (ZRS) neue VKL-Klassen eingerichtet.