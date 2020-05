London (dpa) - Eine wichtige Vorbereitung für den Urlaub ist es, den Koffer zu packen. Für eine Reise in den Weltraum reicht das nicht aus. Würde man dahin reisen wollen, gäbe es noch einiges mehr zu tun.

Bisher sind erst wenige Menschen als Touristen ins All gereist. Doch vielleicht wird sich das in Zukunft ändern? Ein Unternehmen im Land Großbritannien plant ein Übungszentrum für Raumfahrt-Touristen. Dort soll man sich auf diese Reise vorbereiten können.

Es soll dort zum Beispiel eine Art superschnelles Karussell geben. Wenn man darin sitzt, drückt die gleiche Kraft auf den Körper wie bei einer Reise ins All. Wichtig ist auch ein großes Wasserbecken. Im All ist man schwerelos, das heißt man kann nicht laufen, sondern schwebt. Das lässt sich am Besten im Wasser üben.

Experten denken allerdings, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis man als Tourist ins Weltall fliegen kann. Zum Üben bleibt also noch viel Zeit.

Für die Rubrik „Kinderleicht“ wählen wir täglich ein aktuelles Thema aus, das wir speziell für Kinder in kindgerechter Sprache erklären.