Vor Wasen- und Wiesnauftakt: Wernauer Firma Krüger Dirndl wirbt mit Star aus der US-Serie Gossip Girl

1 Die Aufnahmen für die neue Trachtenmode aus Wernau mit Ed Westwick und der Bloggerin Lara Rúnarsson sind am Tegernsee entstanden. Foto: Krüger Dirndl

Das Wernauer Trachtenlabel Krüger Dirndl wirbt neuerdings mit einem Gossip-Girl-Star. Das neue Gesicht der Kampagne für Herbst und Winter ist der Schauspieler Ed Westwick.











Link kopiert

Die Trachtenmodenfirma Krüger-Dirndl aus Wernau hat den Mädchenschwarm Ed Westwick, bekannt aus der kultigen US-Fernsehserie „Gossip Girl“, als neues Kampagnengesicht gebucht. Wenige Wochen vor dem Fassanstich beim Cannstatter Wasen und dem Münchener Oktoberfest wurden nun die ersten Fotos der am Tegernsee aufgenommenen Werbekampagne veröffentlicht.

Mit der Verpflichtung von Ed Westwick dürfte dem Wernauer Trachtenunternehmen Krüger-Dirndl ein medialer Coup gelungen sein, immerhin gilt der britische Schauspieler vor allem bei Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren immer noch als ikonischer Star, obwohl die US-Fernsehserie „Gossip Girl“ nach sechs Staffeln mit 121 Folgen bereits 2012 eingestellt wurde. Darin verkörperte Westwick den Schwerenöter Chuck Bass.

Bis heute wird „Gossip Girl“ von einem Streamingdienst angeboten

Die Teenie-Serie über das Leben der jungen Reichen auf der New Yorker Upper East Side die weiterhin vom Streamingdienst HBO Max angeboten wird, und ihre Darstellerinnen und Darsteller genießen weiterhin Kultstatus. So kann sich Mädchenschwarm Ed Westwick beispielsweise auf Instagram über 11,2 Millionen Follower freuen, was ihm Werbeverträge mit namhaften Beautymarken und einem Glücksspielanbieter eingebracht hat, obwohl der inzwischen 38-Jährige längst ein Leben als zweifacher Familienvater führt.

Trachtenmode aus dem Kreis Esslingen in Stuttgart und München

Das Wernauer Unternehmen Krüger Dirndl möchte nach eigenen Angaben mit Ed Westwick „vor allem eine stil- und modebewusst orientierte Zielgruppe ansprechen. Viele sind mit der Serie aufgewachsen und fühlen sich mit ihm verbunden. Gleichzeitig verkörpert er einen modernen und eleganten Look, der gut zu unserer Marke passt.“

„Mit ihm als Kampagnengesicht verbinden wir Tradition mit internationalem Glamour“, teilt das Unternehmen mit. Auch die Krüger-Dirndl-Geschäftsführer seien Fans von „Gossip Girl“ und besonders Dominik Henne habe die Serie schon mehrfach geschaut.

Auf dem Oktoberfest in München mit Victoria Swarovski

Erste Kontakte haben Krüger Dirndl und der Schauspieler bereits beim Oktoberfest 2024 geknüpft, als das Trachtenlabel Ed Westwick und seine Ehefrau Amy Jackson mit Mode aus Wernau einkleidete. Den Kontakt hatte damals Kooperationspartnerin Victoria Swarovski aus der gleichnamigen Kristallschmuckdynastie hergestellt, die bei Krüger eine eigene Kollektion bewirbt.

Die Krüger Dirndl Geschäftsführer Benjamin und Dominik Henne (von links). Foto: Archiv/Ines Rudel

Angesichts der „starken medialen Aufmerksamkeit“ möchte Krüger Dirndl nun von der „großen Reichweite und Ausstrahlung“ Westwicks profitieren. Während er als Chuck Bass in „Gossip Girl“ einen stil- und selbstbewussten, manchmal auch provokanten Frauenhelden verkörpert habe, soll die neue Krüger-Dirndl-Kampagne „dieses Bild bewusst aufbrechen. Er wollte nicht als der typische Mann dargestellt werden, den alle Frauen anhimmeln, sondern als ein Mann, der neben einer starken, selbstbewussten Frau steht“.

Der US-Serien-Star trägt Smoking statt Lederhose

Das entspreche genau „unserem Verständnis von moderner Tracht: Tradition trifft auf selbstbewusste Persönlichkeiten, die gemeinsam wirken. Deshalb war es für uns auch besonders wichtig, dass bei der Kampagne unser weibliches Model, Lara Rúnarsson, als starke Frau neben ihm im Fokus steht“, erklärt eine Unternehmenssprecherin.

Betrachtenden mag es als Stilbruch erscheinen, dass Ed Westwick auf vielen Fotos der Kampagne keine Trachtenmode, sondern einen schlichten schwarzen Anzug trägt. Krüger Dirndl erklärt das mit Westwicks Image bei „Gossip Girl“, wo er „fast immer in eleganten Anzügen oder Smokings auftritt“. Das greife sein bekanntes Image auf und wirke authentisch. „Gleichzeitig zeigen wir so, wie Trachtenmode modern und vielseitig interpretiert werden kann. Elegant und traditionsbewusst zugleich.“