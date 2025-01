Vor VfB-Spiel in Stuttgart: Polizei kontrolliert eintreffende PSG-Fans

1 Polizeifahrzeuge am Hauptbahnhof Foto:

Nach und nach treffen PSG-Fans in Stuttgart ein, um die Champions-League-Begegnung mit dem VfB Stuttgart so nah wie möglich mitzuerleben. Für einige bedeutet das auch längere Polizeikontrollen.











Link kopiert

Seit etwa 14 Uhr ist die Stuttgarter Polizei am Dienstag im Bereich des Hauptbahnhofs besonders präsent. Denn die Beamten haben ein ganz genaues Auge auf das Eintreffen eines Zugs aus Paris, in dem sich Fans des Vereins Paris Saint German (PSG) befinden. „Es trifft zu, dass wir Personenkontrollen bei den Fans durchführen“, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Es gehe darum, zu prüfen, ob mit dem Fan-Pulk auch bekannte, gewaltbereite Fußballfans mitgereist sind, die den Frieden in der Stadt stören könnten.

Einige der Fans wurden laut Angaben eines Polizeisprechers vorübergehend in Gewahrsam genommen. Wie viele genau es waren, konnte er noch nicht sagen. (Stand: 20.40 Uhr) „Straftaten gab es jedoch keine“, betonte die Polizei. Derzeit werde geprüft, was nun mit den Fußballfans passiert – also, ob sie direkt wieder auf freien Fuß gelassen werden oder noch länger in Gewahrsam bleiben müssen.

Der VfB Stuttgart empfängt PSG am Mittwoch um 21 Uhr in der MHP-Arena. Es ist das letzte Spiel der Champions-League-Vorrunde im neuen Modus. Für die Schwaben ist es ein Schicksalsspiel: Nur ein Sieg garantiert dem VfB ein Weiterkommen in die Zwischenrunde.