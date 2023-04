1 Martin Moll genießt die ersten Sonnenstrahlen vor dem EZ-Verlagsgebäude. Foto: Roberto Bulgrin

Kaum jemand kennt die Leichtathletik-Szene im Kreis Esslingen so gut wie Martin Moll. Den Kreisvorsitzenden beschäftigen die Corona-Nachwehen. Ein Gespräch vor dem Start der Freiluft-Saison.















Es war ein ungewöhnlicher Umweg, den Martin Moll während seiner Ausbildung eingeschlagen hat. Der heutige Kreisvorsitzende des Leichtathletik-Bezirks Esslingen hatte in jungen Jahren mit dem Sprint begonnen, entschied er sich während seiner Lehre in Stuttgart dann aber dazu, Rugby auszuprobieren. „Dieser Sport hat mich irgendwie fasziniert“, erinnert sich der heute 65-Jährige. Dann schlug er damals mit seinen Ruby-Kameraden in der 4 x 100-Meter-Staffel die Leichtathleten seines damaligen Clubs SG Post Stuttgart, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt. „Ich war schon immer schnell“, erklärt er, „ein echter Geradeaus-Läufer.“ Daraufhin wurde er angesprochen, ob er nicht lieber wieder Leichtathletik machen möchte. Und so kam er wieder zurück, ist dem Sport seither treu geblieben – und will dies auch so beibehalten.