1 Die FDP kritisiert Verkehrsminister Winfried Hermann. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Am Mittwoch will Verkehrsminister Winfried Hermann über die Nahverkehrsstrategie des Landes diskutieren. Die FDP stört sich vor allem an einer Gesprächspartnerin.















Link kopiert

Die Verkehrswende ist ein zentrales Anliegen von Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Wenn es nach dem Grünen geht, soll das Auto für die individuelle Mobilität an Bedeutung verlieren, vor allem sollen Bus und Bahn an seine Stelle treten. Am Mittwoch lädt der Minister zum als Fachveranstaltung gekennzeichneten „Austausch zur Umsetzung der ÖPNV-Strategie 2030“ ein. Das Thema soll in Vorträgen, Gesprächsrunden und Workshops beleuchtet werden. Die Landtags-FDP nimmt Anstoß an einer der Rednerinnen.