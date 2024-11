Vor Lokal in Heilbronn: Mann bei blutigem Streit lebensgefährlich verletzt

1 Die Polizei meldet eine blutige Auseinandersetzung in einem Lokal in Heilbronn. Foto: dpa/Patrick Seeger

Womöglich im Streit um ein Taxi hat ein Mann den Gast eines Lokals in Heilbronn angegriffen und so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebte. Nach Auskunft der Polizei sitzt der 38-Jährige nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das 47 Jahre alte Opfer kam mit starkem Blutverlust in eine Klinik. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei weiter mit. Mit welchem Gegenstand der 47-Jährige verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Wie die Polizei berichtet, betrat der mutmaßliche Täter in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr das Lokal und forderte lautstark ein Taxi. Weil er sich unflätig benahm, musste der Mann das Lokal verlassen. Draußen schrie er laut Polizei und schlug gegen die Scheibe des Lokals.

Die Betreiberin ging mit dem 47-jährigen Gast nach draußen. Und dort eskalierte der Streit zwischen dem Gast und dem Randalierer. Der 38-Jährige verletzte seinen Kontrahenten mit einem Gegenstand am Kopf. Nach dem Angriff stieg der Tatverdächtige in ein Taxi und floh. Bilder der Überwachungskamera im Lokal führten auf die Spur des 38-Jährigen, der festgenommen wurde und zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung dauern an.