Vor Gaststätte in Ostfildern: Unbekannter soll mit Schusswaffe hantiert haben – Zeugen gesucht

Weil ein bislang unbekannter Mann mutmaßlich mit einer Schusswaffe hantiert und herumgeschrien haben soll, ist es am Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz vor einer Gaststätte in Ostfildern (Kreis Esslingen) gekommen. Was bislang bekannt ist.











Einen größeren Polizeieinsatz hat ein bislang unbekannter Mann am Sonntagnachmittag vor einer Gaststätte in der Parksiedlung am Herzog-Philipp-Platz in Ostfildern (Kreis Esslingen) ausgelöst. Die Hintergründe sind bislang noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, alarmierte ein Passantin kurz vor 17 Uhr die Polizei und meldete einen Mann, der vor der Gaststätte herumgeschrien und hierbei laut Angaben der Polizei mutmaßlich auch eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben soll.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausstattung und auch der Rettungsdienst zum Einsatzort aus. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Unbekannte zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt und konnte im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hatten, unter Telefon 07 11 / 34 16 98 30, um Hinweise.