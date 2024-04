Vor Gaststätte in Esslingen: Mann geschlagen und Auto beschädigt

Vor Gaststätte in Esslingen

Am Sonntagabend gerät ein 34-Jähriger mit einem 19-Jährigen vor einer Gaststätte in Esslingen in Streit. Der 34-Jährige soll dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die Scheibe eines Autos eingeschlagen haben.











Am Sonntagabend ist es gegen 23 Uhr vor einer Gaststätte in der Plochinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Ein 34-Jähriger wurde aus der Gaststätte verwiesen und geriet vor dem Lokal mit einem 19-Jährigen Passanten in Streit, teilt die Polizei mit. Der 34-Jährige habe dem Jüngeren mit der Faust in das Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt worden sei. Zudem habe der 34 Jahre alte Mann an einem geparkten Auto eine Scheibe eingeschlagen.

Umstehende Personen versuchten laut Polizei vergeblich, den Mann zu beruhigen. Schließlich eskalierte die Situation, wobei ein 51-Jähriger dem 34-Jährigen gegen den Kopf geschlagen haben soll. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.