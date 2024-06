Vor EM-Spiel gegen Ungarn in Stuttgart: Bienenschwarm lässt sich im Stadion nieder – Feuerwehr rückt an

Bienenschwarm lässt sich im Stadion nieder – Feuerwehr rückt an

Vor EM-Spiel gegen Ungarn in Stuttgart

3 Die Bienen hatten es sich an einer LED-Werbetafel gemütlich gemacht. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Die DFB-Elf trifft am Mittwoch in Stuttgart bei der Fußball-EM auf Ungarn. Am Tag davor bekam es die Stuttgarter Feuerwehr im Stadion mit einem Bienenschwarm zu tun.











Am Mittwoch tritt die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart im zweiten Gruppenspiel der Fußball-EM gegen Ungarn an (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Bereits einen Tag davor hatten Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr ihren großen Auftritt – sie wurden ins Stadion gerufen, um einen Bienenschwarm zu entfernen.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 15 Uhr in die Stuttgart Arena gerufen, da sich ein Bienenschwarm an einer LED-Werbetafel niedergelassen hatte. „Speziell ausgebildete Einsatzkräfte konnten mehrere Hundert Bienen in einer Transportbox einsammeln und die Bienen an einen Imker übergeben“, sagt Anand.

Teil der Werbebande musste demontiert werden

Was genau ist mit speziell ausgebildeten Einsatzkräfte gemeint? Daniel Anand: „Die Feuerwehr Stuttgart hält für Einsätze mit sogenannten Stechinsekten speziell ausgebildete Kollegen vor, die in dem Umgang mit diesen Tieren geschult sind und auch wissen, wo man diese Tiere naturnah an Imker übergeben kann“.

Um alle Bienen entfernen zu können, mussten die Einsatzkräfte Teile der Werbebande demontieren, dabei habe die Feuerwehr eng mit den Technikern vom Stadionbetreiber zusammengearbeitet. Schließlich gab es sowohl für die Spieler und Zuschauer der Partie am Mittwoch als auch für die Bienen ein Happy End. „Somit haben die Bienen ein deutlich ruhigeres Plätzchen für das EM-Spiel gefunden“, beschließt Anand die Meldung augenzwinkernd.

In der jüngeren Vergangenheit war es nicht der erste tierische Einsatz der Stuttgarter Feuerwehr in der Arena: Bereits im Mai hatte sich ein Bienenschwarm kurz vor Anpfiff der Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern ins Stadion verirrt.