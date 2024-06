Vor EM-Spiel gegen Frankreich: Feiernde Österreicher machen ältere Dame in Düsseldorf glücklich

1 Österreichisches Fans haben in Düsseldorf mit einer älteren Dame gefeiert. Foto: dpa/Fabian Strauch

In Düsseldorf haben sich am Montag tausende Österreicher auf den Weg ins Stadion gemacht. Auf ihrem Fanmarsch haben sie eine ältere Dame glücklich gemacht.











Tausende österreichische Fußball-Fans haben am Montag vor dem EM-Spiel gegen Frankreich zeitweise die Düsseldorfer Innenstadt eingenommen. Anschließend machte sich der riesige Pulk auf den Weg in Richtung Stadion, in dem sie am Abend auf eine Überraschung gegen den EM-Favoriten aus Frankreich hoffen. Videos zeigen den bildstarken Fanmarsch der Österreicher am Montagnachmittag.

Auf dem Weg dorthin haben die Fußball-Fans aus dem Alpenland eine ältere Dame auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses glücklich gemacht. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Frau die vielen in rot gekleideten Menschen auf der Straße dazu bringt, ihre Arme in die höhe zu reißen – also eine Art Laola inklusive lauter Jubelschreie. Eine weitere Frau auf dem Balkon filmt die herzzerreißende Szene. Zu sehen ist auch, wie sehr sich die ältere Frau über die Geschehnisse vor ihrem Balkon freut.

Das Video, offenbar aufgenommen von einem österreichischen Fan, landete schließlich auf X (ehemals Twitter) und wird seither hundertfach geliked und geteilt. „Ach, wie süß“, so einer der Kommentare. „Wie nett ist das denn?“, schreibt eine weitere Nutzerin.