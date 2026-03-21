Vor Dönerladen in Echterdingen: Mann sticht mit Messer zu – und bekommt Staubsauger-Rohr auf den Kopf

3 Eine Auseinandersetzung in Leinfelden sorgte am Freitagabend für einen Polizeieinsatz. Foto: SDMG

Am Freitag kommt es in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zu einer Auseinandersetzung. Zwei Männer werden dabei verletzt.











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Bei einem Streit vor einem Döner-Laden In Leinfelden-Echterdingen ist ein 51-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der Mann schlug seinem Kontrahenten daraufhin mit einem Staubsauger-Rohr auf den Kopf. Die beiden Männer kamen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten gegen 21.45 Uhr eine Schlägerei in der Hauptstraße in Echterdingen gemeldet. Als die Polizei am Imbiss ankam, lag ein 31-Jähriger blutverschmiert am Boden. Fixiert wurde er von einem 51-Jährigen, an dem ebenfalls Blut klebte, sowie einem weiteren Mann.

Stich mit Messer in den Oberschenkel

Wie sich anschließend herausstellte, war der 31-Jährige etwa fünf Minuten zuvor vor dem Dönerladen erschienen, er hatte ein Staubsauger-Rohr dabei. Damit schlug er unvermittelt gegen die Glas-Eingangstür. Nachdem der 51-jährige Betreiber des Imbisses heraustrat und dem Tunichtgut dessen Schlaginstrument abnehmen wollte, kam es zu einem Gerangel zwischen den Beiden.

In dessen Verlauf stach der 31-Jährige plötzlich mit einem Küchenmesser, das er ebenfalls mitgebracht hatte, in den Oberschenkel des Älteren. Daraufhin schlug der 51-Jährige seinem Kontrahenten mit dessen mitgeführtem Staubsauger-Rohr auf den Hinterkopf. Ein Zeuge sowie weitere Passanten gingen dazwischen und verhinderten bis zum Eintreffen der Polizei eine weitere Konfrontation der Beiden. Nach seiner ambulanten Behandlung wurde der 31-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.