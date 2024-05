Vor der Kommunalwahl in Deizisau: 59 Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat

1 18 Sitze für den Gemeinderat gilt es in Deizisau zu vergeben. Auf dem Bild zu sehen ist das Rathaus der Gemeinde (Archivfoto). Foto: Roberto Bulgrin

Wenn die Deizisauerinnen und Deizisauer am 9. Juni zur Kommunalwahl gehen, haben sie 59 Möglichkeiten für die 18 Sitze im Gemeinderat. Die Listen sind die gleichen wie vor fünf Jahren, allerdings mit teils anderen Namen.











Bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni treten in Deizisau dieselben Listen an wie vor fünf Jahren. Bei der Wahl 2019 hatte die Freie Wählergemeinschaft (FWG) 34,42 Prozent der Stimmen bekommen und damit sechs Sitze errungen. Zweitstärkste Fraktion wurde seinerzeit die CDU Bürgerliste mit 30,1 Prozent und fünf Sitzen, gefolgt von der Liste Engagierter DeizisauerInnen (LED) mit 24,89 Prozent und ebenfalls fünf Sitzen. Die Freie Soziale Liste (FSL) war vor fünf Jahren auf 10,58 Prozent gekommen, was in zwei Sitze mündete. Stimmberechtigt waren 5456 Deizisauerinnen und Deizisauer, die Wahlbeteiligung hatte bei 65,78 Prozent gelegen.

156 potenzielle Erstwähler

In diesem Jahr sind in Deizisau bei der Gemeinderatswahl 5369 Personen wahlberechtigt, 156 von ihnen dürfen zum ersten Mal wählen. Wieder sind 18 Sitze am Ratstisch zu vergeben. Während die FWG und die CDU Bürgerliste jeweils 18 Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen schicken und damit jeweils mit einer vollen Liste antreten, stellen sich bei der LED 14 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl und bei der FSL neun. Gewählt werden kann in vier Wahllokalen: In der Kelter, im Rathaus und der Gemeinschaftsschule gibt es zwei Wahllokale. War das Wahllokal im Rathaus bislang im ersten Stock angesiedelt, so wird am 9. Juni erstmals im Erdgeschoss gewählt. Da an diesem Tag zuerst das Ergebnis der Europawahl ermittelt wird, werden die Ergebnisse der Regional, Kreistags- und Gemeinderatswahlen erst im Laufe des Montagabends vorliegen.

Schon jetzt steht fest, dass die FWG auf ihren langjährigen Gemeinderat Hartmut Fischer verzichten muss, weil er nicht mehr antritt. Fischer ist Jahrgang 1953 und war im September 2000 für Michael Rost in das Gremium nachgerückt. Ebenfalls verabschieden wird sich Manfred Nagel von der Fraktion der FSL. Nagel, Jahrgang 1950, war im November 2017 für Axel Tschon nachgerückt. Von den fünf bislang im Gremium vertretenen Gemeinderäten der LED treten mit Maren Kenner und Niclas Bingel zwei Räte nicht mehr an. Die Gemeinderätin Elfi Krakowetz (FWG) ist nach fast 30 Jahren bereits im vergangenen Juli ausgeschieden. Für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement wurde sie von der Gemeinde Deizisau mit der Ehrenmedaille in Gold geehrt. Für sie rückte Stefanie Gauch-Dörre nach, die am 9. Juli auf dem Listenplatz 5 der FWG antritt.