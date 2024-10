Vor der Bürgermeisterwahl in Reichenbach: Zwei Kandidaten und eine Kandidatin mit unterschiedlichen Schwerpunkten

1 Schon vor Beginn ist die Reichenbacher Brühlhalle gut gefüllt: Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, Apostolos Zisakis, Kirsten Schück und Bernhard Richter (von links), stellten sich und ihre Ideen im Anschluss der Bevölkerung vor. Foto: Roberto Bulgrin

Am 20. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Reichenbach. Nun haben sich die zwei Kandidaten und die Kandidatin der Gemeinde vorgestellt. Rund 400 Besucher sind in die Brühlhalle gekommen – und unterschiedliche Schwerpunkte deutlich geworden.











Link kopiert

Die Bundestagswahl 2021, bei der es einen Dreikampf um das Kanzleramt gegeben hatte, rückte das schöne, aber etwas in Vergessenheit geratene Wörtchen „Triell“ wieder in den Fokus. Und so wie vor drei Jahren genoss das Triell um das Bürgermeisteramt in Reichenbach, gewählt wird am 20. Oktober, ebenfalls große Aufmerksamkeit. Im Saal der Brühlhalle war am Dienstag vor der Kandidatenvorstellung der Gemeinde für 250 Gäste aufgestuhlt worden. Schon sehr früh zeigte sich jedoch, dass das nicht reichen würde. Es wurde also nachgelegt, damit letztlich alle rund 400 Besucherinnen und Besucher einen Sitzplatz einnehmen konnten.