1 Rainer Veit engagiert sich für den Verband – und für seinen Bezirk. Foto: /Herbert Rudel

Der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Neckar/Fils schaut der geplanten Verbands- und Ligareform gelassen entgegen – mittlerweile.















Dass er ihn tatsächlich auspackt, ist eher unwahrscheinlich. Aber man weiß genau, was Rainer Veit ausdrücken möchte, wenn er sagt: „Ich werde vorsorglich mal meinen Schlafanzug mitnehmen.“ Dabei kann Veit als Vorsitzender des Bezirks Neckar/Fils das Geschehen beim außerordentlichen Verbandstag des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der Stuttgarter Carl-Benz-Arena einigermaßen gelassen verfolgen – und ebenso entspannt bei der Abstimmung für das votieren, was er und die Verbandsspitze für richtig halten: Die Reduzierung der Zahl der Bezirke von 16 auf zwölf und damit einhergehend eine entsprechende Reform der Spielklasseneinteilung.