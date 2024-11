Vor dem Tarifabschluss: Mächtige IG-Metallerinnen auf Einigungskurs

1 Steuert dem ersten Tarifabschluss ihrer Amtszeit an der IG-Metall-Spitze entgegen: die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Anfang nächster Woche soll der Tarifabschluss für die Metallindustrie gelingen – eine Eskalation mitten in der Krise würde vermieden. Die Einigungsbereitschaft hat mit der Neuaufstellung der IG Metall zu tun, die vor allem Folgen für den Südwesten hat.











Auch die IG Metall vollzieht gerade ihre Zeitenwende: Erstmals steuert sie unter weiblicher Führung einer Tarifeinigung für die Metall- und Elektroindustrie entgegen. Zumindest herrscht große Zuversicht in der Gewerkschaft, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hamburg der Pilotabschluss gelingen kann. Es wäre der erste Tarifvertrag unter der Verantwortung der Vorsitzenden Christiane Benner.