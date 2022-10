1 Ein kleiner Chihuahua ist vor dem Supermarkt in den Mercaden gestohlen worden. Foto: Unsplash/Robina Weermeijer

Eine 55-jährige Frau hat ihren Vierbeiner für kurze zeit vor einem Supermarkt festgebunden. Als sie zurückkam, was das Tier weg. Ob das Tier gestohlen wurde, um es zu verkaufen?















Zu einem Diebstahl der besonderen Art ist es am Dienstagmittag vor einem Supermarkt in den Böblinger Mercaden gekommen: Ein kleiner Chihuahua, der dort von seiner Besitzerin angebunden worden war, wurde gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 55-Jährige am Dienstag mit dem Chihuahua ihrer Tochter in den Mercaden unterwegs. Sie leinte den Hund, der hellbraun-weißes Fell hat, gegen 15.20 Uhr vor dem Supermarkt im Untergeschoss an. Bei ihrer Rückkehr war der Hund weg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen drei Personen den Chihuahua an sich, nachdem sie die Leine gelöst hatten. Anschließend verließen sie das Einkaufszentrum in Richtung Bahnhof. Bei der Haupttäterin soll es sich um eine 40 bis 50 Jahre alte Frau gehandelt haben, die gemeinsam mit einem 13 bis 15 Jahre alten Mädchen und einem Kind im Alter von etwa vier bis sechs Jahren unterwegs war.

Diebstähle von Hunden kommen sehr selten vor, zumindest werden sie auf dem Ludwigsburger Revier so gut wie nie angezeigt. Auch die Sprecherin für Haustiere bei der Tierrechtsorganisation Peta, Jana Hoger, hört kaum von solchen Fällen. Sie kann nur mutmaßen, ob der Chihuahua mitgenommen wurde, weil die Täter den Hund selbst behalten oder weil sie das Tier verkaufen wollen. Aber eine finanzielle Notlage sei nicht auszuschließen, solche kleinen Hunde könnten gut und gerne für eine vierstellige Summe veräußert werden. Ihr Tipp: beim Heimtierregister und bei Tierärzten nachfragen. Und: „Ich würde raten, einen Hund nie allein zurückzulassen. Selbst wenn Diebstähle sehr selten vorkommen, so sieht man als Besitzer ja auch nicht, was sonst mit dem Tier in der Abwesenheit geschieht.“

Zeugen können sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 0 70 31/13-25 00, in Verbindung setzen.