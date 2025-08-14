Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe: Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

1 Ein Schwerstarbeiter mit Mikrofon: Brian Johnson beim AC/DC-Konzert 2024 in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Brian Johnson hat mit seinem soliden Gesang der Band AC/DC endlos scheinende Reproduzierbarkeit geschenkt. Manche Fans halten den Sänger aber für einen unvollständigen Ersatzmann.











Ganz unterschiedlich klingende Bands, die ihre Musik beharrlich „Rock’n‘Roll“ nennen, verbindet mehr als Gitarrenpower. Denn an lauten Männerbünden, die den archaischen US-amerikanischen Genrebegriff für sich reklamieren, würden sich Change-Manager in Onboarding-Workshops die Zähne ausbeißen – egal ob die jeweilige Band aus England oder aus Australien stammt: Ron Wood, der sich seit 1975 als Gitarrist bei den Rolling Stones verdingt, wird bandintern immer „der Neue“ bleiben, genauso wie Brian Johnson, der ja auch erst seit 1980 bei AC/DC singt, aus der Sicht vieler Fans und Kenner der Band immer eine Art Notnagel bleiben wird, eingewechselt für den ewig Eigentlichen, den 1980 viel zu früh gestorbenen Bon Scott.