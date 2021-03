Unfall in Frickenhausen 29-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lkw

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in Frickenhausen (Kreis Esslingen) von ihrer Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Die Frau und ihr vierjähriges Kind, das mit im Auto saß, wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.