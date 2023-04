1 Kein Künstler hat sich so gern halb nackt präsentiert wir Picasso – hier in seinem Atelier. Foto: imago/TT

Picasso ist vor fünfzig Jahren gestorben. Er gilt noch immer als einer der berühmtesten Künstler der Welt. Aber ist das überhaupt berechtigt?















Link kopiert

Man könnte die Geschichte mit einem Vorurteil beginnen: Pablo Picasso war gerade mal 1,64 Meter groß. Da weiß der Küchenpsychologe sofort, dass hier manches kompensiert werden musste. Hat er so ungeheuer viel produziert, damit man ihn auf keinen Fall übersieht? Selten war ein Künstler so extrem produktiv wie Picasso. Um die 50 000 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen, Drucke und Keramiken hat er im Lauf seines langen Lebens geschaffen. Kaum ein Museum, das nicht irgendeine kleine Zeichnung von ihm besitzt. Allein deshalb kommt man an Picasso nicht so leicht vorbei.