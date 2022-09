1 Blick auf den Teckplatz. Foto: Robin Rudel/Robin Rudel

Vereine und Bands feiern den heutigen Plochinger Stadtteil– und das neue Landratsamt präsentiert sich und sein Angebot.















Link kopiert

Auf dem Stumpenhof wird gefeiert. Anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung des heutigen Plochinger Stadtteils vor 300 Jahren geht es am Wochenende nicht nur auf dem Teckplatz rund. Auch das neue, 35 Millionen Euro teure Landratsamt, das unter dem Aussichtsturm den sanierten Verwaltungsbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses ergänzt, präsentiert am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr sein Angebot. Auftakt ist schon am Freitag um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche mit der Vorstellung des Jubiläumsbuchs „Stumpenhof – ein Plochinger Stadtteil“ von Dagmar Bluthardt, Joachim Hahn und Susanne Martin. Dort zeigt in den darauf folgenden Tagen dann auch das Kulturamt zusammen mit dem Kreisarchiv die Fotopräsentation „Der Stumpenhof gestern und heute“. Vorführungen sind Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr und 16.30 Uhr.

Einblicke in die Kreisverwaltung

Am Samstag um 10 Uhr öffnet das Landratsamt seine Türen. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Einblicke in die Arbeit und Aufgaben der Kreisverwaltung. Die Gäste erwartet ein breit gefächertes Programm mit Themenführungen und einer Rallye durchs Haus, Mitmachaktionen wie Geocoaching und Melken am Kuhmodell oder Vorführungen wie Drohnenflug, Roboter in Aktion und Wesenstest Hund. Für Kinder gibt es vieles zu entdecken, bei Gewinnspielen locken Preise, und im Kasino werden Speisen und Getränke angeboten. Wer sich durch die beiden Gebäude des Verwaltungsstandorts führen lassen will, kann das um 11 Uhr mit Landrat Heinz Eininger sowie um 13 Uhr und 14 Uhr tun. Auch im Kreisarchiv werden die Themen „300 Jahre Stumpenhof“ und „Vom Krankenhaus zur Kreisverwaltung“ mit digitalen Bildershows und einer Website zur historischen Entwicklung des Stadtteils beleuchtet.

Zwei Tage Musik und Unterhaltung

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Frank Buß und der Begleitung durch die Harmonikafreunde Plochingen geht das Stumpenhoffest am Samstag um 15 Uhr auf dem Teckplatz richtig los. Am Abend lassen es die drei Plochinger Kultbands Käsloible, Maroons und Farm krachen. Als Special Guest hat sich der amerikanische Sänger und Gitarrist Bruce Brookshire von „Doc Holliday“ angekündigt. Am Sonntag geht es beim Ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr um das Thema Heimat. Danach präsentieren sich die Plochinger Vereine mit musikalischen und sportlichen Auftritten, mit dabei ist auch die inklusive Theatergruppe „Rapsoden“ der WEK. An beiden Tagen bieten Plochinger Vereine auf dem Teckplatz und rund um den Albvereinsturm ein Kinderprogramm zum Mitmachen und aktiv werden, zudem ist ein reichliches kulinarisches Angebot angekündigt.

Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, empfiehlt sich die Anfahrt mit dem Linien- oder dem eigens zum Fest eingerichteten Pendelbus für einen Euro. Der fährt zwischen dem ZOB und der Stuifenstraße mit Halt an allen Haltestellen am Samstag und Sonntag jeweils ab 9.45 Uhr bis zum Festende im 30 Minuten-Takt.