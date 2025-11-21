Von Vaihingen nach Böblingen: Stadtbahn könnte bis Böblingen verlängert werden
1
Die Stadtbahn, allerdings die U1, könnte bis Sindelfingen und Böblingen verlängert werden. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Noch handelt es sich lediglich um Vorplanungen. Werden sie umgesetzt, würde das ein komplett neues ÖPNV-Angebot in Sindelfingen und Böblingen bedeuten.

Die Stuttgarter Stadtbahn könnte von Stuttgart-Vaihingen bis nach Sindelfingen und Böblingen verlängert werden. Diese Pläne kursieren seit einigen Jahren, werden bei Bauvorhaben, wie etwa dem Goldbach-Quartier in Sindelfingen, mitgedacht und nehmen zaghaft konkretere Formen an. Würden sie umgesetzt, würde das ein komplett neues Angebot im öffentlichen Nahverkehr der beiden Städte schaffen. Möglicherweise sogar mit Stadtbahnen, die nicht nur bis zum Bahnhof in Böblingen fahren, sondern das Stadtgebiet erschließen.

