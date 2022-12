1 Da geht was: Einzelhändler verbuchen das Weihnachtsgeschäft in Esslingen (Bild) wie im Landkreis als überraschend positiv. Foto: Roberto Bulgrin

Krise, Krieg und krasse Zeiten: Die Signale und Prognosen für das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel standen noch im November auf mau. Der Handelsverband Deutschland erwartete damals auch wegen der hohen Inflation ein Umsatzminus. Es kam anders.















Da muss man nicht lange herumeiern: „Super“, platzt es aus Frank Schweizer heraus. Super sei es gelaufen, das Weihnachtsgeschäft, sagt der Inhaber der Nürtinger Mode-Boutiquen More and More Store sowie Tresor Lifestyle. Bei seinen Kollegen klingt es je nach Temperament und vielleicht auch Sortiment zurückhaltender im Ton, ähnlich in der Sache. „Sehr zufrieden“ ist Gabriele Post, Filialgeschäftsführerin von Galeria Kaufhof in Esslingen, ebenso gute Noten erteilt Alexander Kögel vom gleichnamigen Esslinger Modehaus für dieses Jahr der Saison, in der bekanntlich mit den Glocken auch die Kassen süßer als sonst klingen. Da pflichtet auch Ralf Gerber bei, Inhaber beziehungsweise Mitinhaber der Kirchheimer Modehäuser Fischer und Eck. Und er bringt ein wichtiges Stichwort ein, wenn er sagt, er sei „positiv überrascht“.