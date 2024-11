Von Stuttgart nach Frankfurt: Wirtschaftsförderer macht den Abgang aus dem Stuttgarter Rathaus

1 OB Frank Nopper hat Bernhard Grieb im März 2022 als neuen Wirtschaftsförderer begrüßt. Foto: /Thomas Niedermüller

Bernhard Grieb kehrt dem Stuttgarter Rathaus nach nicht einmal drei Jahren den Rücken. In Frankfurt wartet ein Geschäftsführerposten und eine doppelt so große Mannschaft.











Bernhard Grieb ist noch keine drei Jahre im Stuttgarter Rathaus – und schon bald wieder weg. Der Stuttgarter Wirtschaftsförderer wechselt nach Frankfurt. In der Mainmetropole übernimmt er Anfang nächsten Jahres als Geschäftsführer die Wirtschaftsförderung, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt, mit 48 Mitarbeitern. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Stuttgarter Rathaus, wo er „nur“ ein dem Oberbürgermeister nachgeordneter Abteilungsleiter ist. Grieb sagte auf Anfrage, in Frankfurt stehe eine Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung an. Er sei angesprochen worden.