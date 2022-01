Kolumne „Familiensache“ „Stella, das wird mega!“

Die 12-jährige Stella aus der Nähe von Stuttgart hat ihren Traumberuf schon gefunden: Sie will Archäologin werden. Ihrem Traum kommt sie in der Sendung „Frag doch mal die Maus“, die am Samstag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, ein Stückchen näher.