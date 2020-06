14.000 Euro Schaden bei Unfall in Bernhausen

Beim Abbiegen hat ein Senior einen entgegenkommenden Wagen übersehen und so einen Unfall mit beträchtlichem Schaden verursacht.

Filderstadt-Bernhausen - Von der tiefstehenden Sonne geblendet hat ein 79-Jähriger am Donnerstagmorgen in Bernhausen an der Einmündung Nürtinger Straße / Neuhäuser Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei berichtet.

Der Mann war gegen 8.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Nürtinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Neuhäuser Straße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault. Dessen 29 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Renault-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Sein Wagen war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt.