Land und Stadt könnten Spekulanten durchaus Einhalt gebieten – sie tun es aber nicht, meint StZN-Redakteur Jörg Nauke.















Wohl dem Mieter, der sich in diesen Zeiten großer Wohnungsnot und galoppierender Preise über einen Vermieter freuen kann, dem wichtiger ist, dass die Kehrwoche ordentlich gemacht wird, als die maximal zulässige Miete zu verlangen. Dieses Glück ist freilich nicht allen in dieser Stadt beschieden. Spekulanten kaufen Altbauten auf, um den schnellen Euro zu machen, indem sie die Umwandlung in Eigentumswohnungen betreiben; sie nutzen die Not der Stadt bei der Versorgung von Flüchtlingen aus oder nehmen eine Aufteilung in WG-Zimmer vor.