Von Hochdorf nach Reichenbach: Radweg eröffnet – warum ein Kilometer 2,6 Millionen Euro gekostet hat

1 Nach über einem halben Jahr Bauzeit ist der Radweg nun fertig. Die am Projekt Beteiligten freuen sich über die Fertigstellung. Foto: /Tim Kirstein

Nicht nur die Landesstraße L 1201 ist seit vergangener Woche wieder für den Verkehr geöffnet. Radfahrer und Fußgänger können künftig den neuen Radweg, der Hochdorf mit dem Filstal verbindet, entlang der Straße nutzen.











Zwar waren einige Personen am Freitagnachmittag an der Fahrradrampe nahe der L 1201 in Hochdorf versammelt, eine feierliche Eröffnung des neuen Radwegs zwischen Hochdorf und Reichenbach oder offizielle Testfahrt gab es jedoch nicht. „Wir haben den Termin aufgrund der aktuellen Lage abgesagt“, erklärte Hochdorfs Bürgermeister Gerhard Kuttler am Freitagnachmittag. Kurz zuvor war ein 56-Jähriger nach einem Angriff in der Kirchheimer Straße seinen Verletzungen erlegen. „Eine feierliche Eröffnung wäre zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht, unsere Gedanken sind bei den Betroffenen“, sagte Kuttler.