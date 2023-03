1 Dieser Zimmermannsgeselle erhält weniger Lohn als sein Dachdeckerkollege, auch wenn er – wie hier – in einem Dachgeschoss arbeitet. Foto: pa/Nicolas Armer

Kfz-Mechatroniker, Elektroniker, Zimmerer und Friseurin zählen zu den beliebtesten Ausbildungsberufen. Doch wo verdienen Lehrlinge am meisten? Wir haben den Gehälter-Check für die 25 populärsten Handwerksberufe.















Link kopiert

Noch immer zieht das Handwerk Tausende junge Menschen an. Allein in Baden-Württemberg zählt Handwerk BW 48 000 Menschen, die derzeit eine Ausbildung machen. Im vergangenen September starteten mehr als 17 000 Lehrlinge in ihr erstes Ausbildungsjahr.