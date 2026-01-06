Von Flugzeug abgefallen?: Mysteriöser Eisklumpen in Wernauer Vorgarten gefunden

1 Der kleine Eisbrocken hat eine beachtliche Länge und ist laut Finderin Doro Schäffer etwa 400 Gramm schwer. Foto: Schäffer/oh

Drumherum keine Bäume oder Dächer, von dem er abgefallen sein könnte: Stammt der Eisblock, der plötzlich in einem Wernauer Garten lag, von einem Flugzeug?











In einem Vorgarten in der Wernauer Adlerstraße lag der seltene Eisblock: etwa 15 Zentimeter lang, seltsam konisch geformt und fast ein halbes Kilogramm schwer – darüber nichts: kein Hausdach oder Baum, an dem er sich hätte bilden und abfallen können.

Doro Schäffer, in deren Garten der Eisblock zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag aufgetaucht ist, ist irritiert – vor allem wegen der Form und der Größe. „Ich habe dann im Internet recherchiert und Bilder von ähnlichen Fällen gefunden“, sagt die 57-Jährige. Sie kommt zu dem Ergebnis: „Vermutlich ist es Eis, das von einem Flugzeug abgefallen ist.“

Auf dieser Aufnahme ist die ungewöhnliche Form gut erkennbar. Foto: Schäffer/oh

Ein sehr seltenes Phänomen, das laut Luftfahrt-Bundesamt aber vorkommt. Von „blauem Eis“ wird gesprochen, wenn durch ein defektes Ventil einer Flugzeugtoilette Wasser austritt und gefriert. Blau deswegen, weil durch chemische Zusätze das Eis blau erscheint. Das ist es aber in diesem Fall wohl nicht gewesen. Das Eis stinkt laut Schäffer nicht und es ist klar.

Es kann sich aber auch durch Lecks an Frischwasserschläuchen Eis am Flugzeug bilden, sagte ein Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit gegenüber dem „Tagesspiegel“ vor einiger Zeit, als es um einen ähnlichen Fall ging.

Stammt das Eis von einem Flugzeug, das in Stuttgart gelandet ist?

Das Eis fällt laut Luftfahrt-Bundesamt zumeist beim Landeanflug ab. Allerdings liegt Wernau nur am Rande der Einflugschneise des Stuttgarter Flughafens und wird von landenden Flugzeugen nicht direkt überflogen. Wie weit sich ein solcher Eisklumpen nach dem Abfallen in der Luft noch fortbewegt, lässt sich wohl auch nicht rekonstruieren, da man hierzu die Höhe des Fluges wissen müsste, die Geschwindigkeit, die Windverhältnisse sowie vermutlich diverse weitere Faktoren.

Zwar haben im entsprechenden Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag laut Informationen der Deutschen Flugsicherung mehrere Flugzeuge Wernau überflogen, jedoch nur in größerer Höhe und nicht im Landeanflug.

Das Wernauer Vorgarten-Rätsel bleibt wohl ungelöst

Letztendlich muss wohl ungelöst bleiben, was es mit dem mysteriösen Eisklumpen auf sich hat. „Es ist sehr schwer festzustellen, von welchem Flugzeug ein Eisbrocken stammen könnte, auch wenn der Ort des Auffallens und Uhrzeit exakt bekannt sind, schon weil sich oft mehrere Flugzeuge gleichzeitig im Luftraum bewegen“, teilt das Luftfahrt-Bundesamt mit.