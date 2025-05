Von Filderstadt nach Horb am Neckar?: Amtsleiterin will Bürgermeisterin werden

1 Katja Anton-Kalbfell will Erste Bürgermeisterin in Horb werden. Foto: privat

Katja Anton-Kalbfell bewirbt sich von Filderstadt nach Horb. Dort tritt sie gegen den Amtsinhaber an. Die Wahl ist am 27. Mai.











Link kopiert

Eben erst ist der Haupt- und Personalamtsleiter Ignazio Ceffalia zum Oberbürgermeister von Geislingen an der Steige gewählt worden, nun kommt der Stadtverwaltung Filderstadt womöglich noch eine weitere Amtsleitung abhanden, nämlich die Leiterin des Amts für Jugend, Ältere und Vereine: Katja Anton-Kalbfell möchte gerne Erste Bürgermeisterin in Horb am Neckar werden.

Sollte der dortige Gemeinderat sie in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Mai wählen, würde sie in ihrer neuen Position als Beigeordnete an der Seite des Horber Oberbürgermeisters – auch der OB wird am „Tor zum Schwarzwald“ im Juli neu gewählt – arbeiten und das dortige Dezernat II leiten, dem wiederum laut der Homepage der Kommune die Verwaltungsbereiche Recht und Ordnung, Technische Betriebe sowie Energie, Klimaschutz und Versorgung untergeordnet sind.

Der Gegenkandidat ist der Amtsinhaber

Katja Anton-Kalbfell ist 51 Jahre alt, sie hat zwei Kinder und blickt nach eigenen Angaben als Verwaltungsfachfrau auf eine 30-jährige Laufbahn im öffentlichen Dienst zurück. Bevor sie nach Filderstadt kam, war sie unter anderem Hauptamtsleiterin in Pfullingen gewesen. „Mich reizt die Möglichkeit, als Bürgermeisterin eine Stadt aktiv mitzugestalten und im engen Austausch mit Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft gemeinsam Lösungen zu entwickeln“, erklärt sie schriftlich.

Zuvor muss Katja Anton-Kalbfell aber erst noch den Horber Gemeinderat überzeugen. Ihr Gegenkandidat ist der derzeitige Amtsinhaber Ralph Zimmermann. Es gab noch eine dritte Bewerbung, so ist aus dem Rathaus zu hören. Diese sei aber wieder zurückgezogen worden.