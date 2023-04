Graffiti am Bahnhof Esslingen Polizei erwischt jugendliche Sprayer

Am Abend des Karfreitag machen sich am Esslinger Bahnhof zwei Jugendliche an einer abgestellten S-Bahn zu schaffen und sprühen illegale Graffiti. Die Polizei erwischt beide auf frischer Tat, nach einer kurzen Flucht muss einer ins Krankenhaus.