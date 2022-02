Verkehrsunfall in Weilheim Neunjähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen wollte ein neunjähriges Mädchen die Lindachstraße in Weilheim (Kreis Esslingen) mit einem Tretroller überqueren und ist in der Folge von einem Auto erfasst worden. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht.