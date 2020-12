1 Der Unfall ereignete sich an einem Kreisverkehr in Nürtingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Radler übersehen. Der Fahrradfahrer musste vom Rettungswagen in eine Klink gebracht werden.

Nürtingen - Am Montagmorgen hat sich in Nürtingen ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Auto gegen 6.50 Uhr die Carl-Benz-Straße entlang auf den Kreisverkehr zur Max-Eyth-Straße zu. Dort übersah er einen 54-jährigen Fahrradfahrer, der vor ihm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Radler stürzte auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.