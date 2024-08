Von Affenberg in Salem ausgebüxt: Berberaffen auf Bundesstraße hält Polizei auf Trab

Von Affenberg in Salem ausgebüxt

1 Ein Berberaffe in einem Gehege im Zoo. In Oberuhldingen war ein solches Exemplar neben der Bundesstraße entdeckt worden. Foto: dpa/Matthias Bein

Ein Affe hat neben der Bundesstraße in Oberuhldingen bei Friedrichshafen die Polizei auf Trab gebracht. Autofahrer hatten den Berberaffen am Freitag im Grünstreifen erspäht und die Beamten alarmiert, hieß es im Polizeibericht. Mitnehmen ließ sich der Primat allerdings nicht, er flüchtete in ein größeres Waldstück.

Er ist offenbar vom wenige Kilometer entfernten Affenberg in Salem ausgebüxt. Die Polizei betrachtet den Berberaffen zwar nicht als gemeingefährlich, warnt aber Gutmeinende davor, ihn selbst fangen zu wollen. Bei Sichtung solle das Polizeirevier Überlingen verständigt werden.