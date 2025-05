Von Abba bis Post-Hardcore: Musiknacht in Nürtingen: Vorverkauf, Programm und Nachtbusse

1 Die Dancing Queens covern Abba-Hits in der Stadthalle. Foto: Stadt Nürtingen

Tausende Besucher werden am Samstag, 10. Mai, in Nürtingen zur Musiknacht erwartet. Wo gibt es Eintrittsbändel im Vorverkauf? Welche Locations sind neu dabei? Und wie kommt man mit Bus und Bahn wieder wohlbehalten nach Hause?











Etwa 5000 Menschen haben im vergangenen Jahr getanzt, gerockt und geswingt – ein Besucherrekord für die Nürtinger Musiknacht. Ob die diesjährige Ausgabe am Samstag, 10. Mai, das noch toppen kann? Die Voraussetzungen sind gut. Immerhin hat die Stadt zum 25-jährigen Bestehen der Veranstaltung ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem fast jeder Musikliebhaber etwas nach seinem Geschmack finden kann.

Welche Bands spielen auf der Musiknacht?

An mehr als 30 Konzertorten treten 38 Bands und DJs auf. Die vermutlich weiteste Anreise nimmt die Band The Staxers auf sich. Die Bigband aus Nürtingens Partnerstadt Oullins spielt Soul im Kulturverein Provisorium in der Heiligkreuzstraße 4. Dancing Queens covern im Kleinen Saal der Stadthalle legendäre ABBA-Schlager.

Im Jugendhaus am Bahnhof sind die etwas raueren Musikstile zu finden. Dort spielen ab 19.30 Uhr insgesamt vier Bands in den Genres Rock, Metal, Punk und Post-Hardcore.

Als neue Spielstätten sind bei der diesjährigen Musiknacht das Welthaus dabei, in dem das Trio Odalys Gute-Laune-Sounds spielt, die Altstadt-Bar La Cantina, in welcher das Duo CT Live quasi alles von Elvis bis aktuellen Popsongs im Repertoire hat, und die ebenfalls in der Altstadt befindliche Bar Jiggis, in der der Solist Ricky Vicente Pophits sowie eigene Songs zum Besten gibt.

Ab 23.30 Uhr steigt die SWR 3-Party im Großen Saal der Stadthalle K3N. Direkt nebenan legen anschließend die Jungs von der Rumpelkamme r im Panoramasaal bis 3 Uhr Technobeats auf.

Sonic Love covern Hits aus den 70ern im Theater im Schlosskeller. Foto: Adi Kunz

Was kostet der Eintritt und wo werden Musiknacht-Bänder verkauft?

Die Hauptvorverkaufsstelle ist das Stadtbüro der „Nürtinger Zeitung“ am Obertor 15. Tickets kosten dort 15 Euro. Auch beim Unverpacktladen Glas und Beutel in der Marktstraße 10, beim Now in der Alleenstraße 10 und in der Stadthalle K3N in der Heiligkreuzstraße 4 gibt’s vorab Tickets. Wer seinen Bändel erst am Partyabend kaufen möchte: Die Hauptabendkasse befindet sich im Foyer der Stadthalle. Dann kostet der Eintritt allerdings zwei Euro mehr als im Vorverkauf.

Wie kommt man nachts mit Bus oder Bahn wieder heim?

In RichtungEsslingen über Oberboihingen,Wendlingen und Plochingen fährt die letzte Bahn (MEX 12) um 1.32 Uhr von Gleis 2 – Ankunft ist planmäßig 1.52 Uhr. Nach Tübingen über Bempflingen und Reutlingen fährt die letzte Bahn bereits um 1.21 Uhr von Gleis 1.

Wer in Kirchheim oder Reudern wohnt, kann den Bus der Linie 166 nehmen, der um 1.35 Uhr von Steig 6 fährt. Nach Schlaitdorf – Zwischenhaltestellen: Neckarhausen, Altdorf, Neckartenzlingen und Altenriet – fährt der Nachtbus 87 ab 1.30 Uhr von Steig 10.

Das ganze Programm inklusive Lageplan gibt es auf: www.nuertingen.de/musiknacht