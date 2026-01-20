Gemini-Aus nach 45 Jahren: Warum Stuttgarts Szenegröße nun um Spenden bittet

Vom Star-Ausstatter in die Armut

1 45 Jahre lang hat Ulli Püttner Stuttgarts Alternative-Lifestyle geprägt, nun reicht ihm die Rente nicht mehr zum Leben. Foto: privat

Erst Stars wie Helge Schneider, heute Existenzangst: 45 Jahre lang war das Gemini Stuttgarts Kult-Adresse. Doch Corona ruinierte den Laden. Nun bittet Inhaber Ulli Püttner um Hilfe.











Link kopiert

Ein dreieckiges Gesicht mit einer spitz zulaufenden großen Brille: Vor allem im Stuttgart der 1990er-Jahre kannten Modeinteressierte dieses Logo. Gut 45 Jahre lang war die alternative Boutique Gemini in der Landeshauptstadt eine der Anlaufstellen für modisch Extrovertierte. Lack und Leder, Korsagen, Karohemden, Netzshirts, schwere Stiefel von Dr. Martens und Co. Exklusive Looks, die für Punks und Goths ebenso funktionierten wie für Raver. London, New York stand in großen Buchstaben über dem Schaufenster. Geführt hat den Szeneladen Ulli Püttner.