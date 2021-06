1 Auch Monteurinnen können bei ZF über die Jahre auf gute Gehälter kommen. Foto: dpa/Felix Kästle

Wer beim Autozulieferer in Friedrichshafen arbeitet, verdient überdurchschnittlich. Die Basis ist der Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie. Von diesem Niveau aus gibt es viele zusätzliche Zuschläge und Verdienstmöglichkeiten.

Friedrichshafen - Das vergangene Geschäftsjahr hat ZF, der weltweit fünftgrößte Autozulieferer, coronabedingt mit einem Nettoverlust von 741 Millionen Euro abgeschlossen. Erstmals in der jüngeren Vergangenheit erhält die Stadt Friedrichshafen als Verwalterin der Zeppelinstiftung, zu der ZF gehört, in diesem Jahr keine Dividende, auch die knapp 50 000 Tarifbeschäftigten in Deutschland mussten im April auf die gewohnte Jahreserfolgsbeteiligung (320 Euro im Jahr zuvor) und die „Treueprämie“ (15 Euro pro Beschäftigungsjahr) verzichten.