Vom FC Bayern in die USA?: Thomas Müller deutet in Video Wechsel über großen Teich an

München - Fußball-Profi Thomas Müller wird seine Karriere mutmaßlich in den USA fortsetzen. "Dann geht's übern großen Teich", sagte der langjährige Nationalspieler am Ende eines Videos, das er über YouTube verbreitet hat. Laut "Bild" ist mit "übern großen Teich" ein Wechsel in die USA gemeint. Demnach soll Müller dort einen Vertrag für die laufende und die kommende Saison unterschreiben.

Bislang hatte der 35-Jährige nur angekündigt, nach seinem Abschied vom FC Bayern München außerhalb Europas weiterzuspielen. Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) hatte er als "interessante Liga" bezeichnet. Der Los Angeles FC und ein weiterer Club sollen an dem Bayern-Urgestein und Weltmeister von 2014 interessiert sein.

Hommage an Kult-Serie "Münchner Geschichten"

Das YouTube-Video zeigt Müller mit seinem Vater Gerhard und seinem Bruder Simon, die auf drei Klappstühlen an der Isar sitzen - offenbar eine Hommage an die Folge "Der lange Weg nach Sacramento" der einstigen Kult-Serie "Münchner Geschichten" von Helmut Dietl.

"25 Jahre FCB. Schee war’s jeden Tag. Auch wenn es jetzt vorbei ist", sagt Müller in dem Clip unter anderem. "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is' Montag – und dann is' auf einmal alles vorbei. Dann geht's übern großen Teich", sagt er noch, ehe er auf einem Pferd davonreitet.

Nach einem Vierteljahrhundert - mit 13 Meistertiteln, sechs Siegen im DFB-Pokal und zwei Triumphen in der Champions League - endet beim FC Bayern eine Ära. Müller war als Profi bislang nur für die Münchner aufgelaufen - auch noch bei der Club-WM in den USA in diesem Sommer. Bei seinem Herzensverein hatte das Offensiv-Ass keinen neuen Vertrag mehr bekommen.