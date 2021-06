1 Der geliftete Volvo XC60 Foto: Volvo Cars

Volvo hat sein Mittelklasse-SUV XC60 überarbeitet. Der langjährige Bestseller aus Schweden ist im Premium-Segment angesiedelt.

Esslingen - Wenn Volvo ein neues Modell auf den Markt bringt, dann ist die Konkurrenz erst mal in Habachtstellung. Das ist besonders beim langjährigen Bestseller aus Schweden der Fall – dem XC60. Das Mittelklasse-SUV ist im Premium-Segment angesiedelt, verkauft sich wie geschnitten Brot – und wurde von Volvo jetzt noch einen Tick besser gemacht.

Das Facelift der zweiten Generation fällt zwar äußerlich bescheiden aus, es gibt vorne und hinten nur Retuschen, aber sonst hat sich einiges getan. So hat Volvo die Elektrifizierung des XC60 fortgesetzt: Mit der Einführung des Einstiegsmotors B4 (Diesel und Benzin) ist nun die gesamte Antriebspalette mit einem Mild-Hybrid-System ausgerüstet. Mittels riemengetriebenem Startergenerator, 48-Volt-Architektur, Bremsenergie-Rückgewinnung sowie der sogenannten Shift-by-Wire-Technik werden Kraftstoffverbrauch und Emissionen unter realen Bedingungen um bis zu 15 Prozent gesenkt, teilt Volvo mit. Zudem trage das System zu einem noch direkteren Ansprechverhalten bei. Hinzu kommen eine Zylinderabschaltung für die Benzin-Mild-Hybride, ein elektrischer Kompressor für den stärksten Benzinmotor, eine neue Hockdruck-Kraftstoffpumpe für eine noch präzisere Einspritzung sowie eine neue Abgasrückführung.

Wichtigste Neuheit im XC60 ist das gemeinsam mit Google entwickelte Infotainment-System der nächsten Generation. Mit der von Smartphones und Tablets bekannten Android-Benutzeroberfläche bietet es eine besonders intuitive Bedienung. Neben Zugriff auf den Google Play Store und verschiedenen, für den Fahrzeugeinsatz optimierten Apps und Diensten umfasst das Digital-Paket eine Sprachsteuerung per Google Assistant. Ob Klimatisierung oder Musikwiedergabe, Anrufe oder Navigation: Nahezu alle Aufgaben lassen sich per Sprache erledigen. Die Routenführung erfolgt über Google Maps, das Echtzeit-Informationen berücksichtigt und so eine intelligente Navigation ermöglicht, die Gefahren und Engpässe umfährt. Kosten für die Internet-Verbindung fallen nicht an: Im Digital-Paket ist ein unbegrenztes Datenvolumen für vier Jahre enthalten.

Der XC60 verfügt ab sofort auch eine digitale Instrumentenanzeige der neuesten Generation: Sie verbessert die Übersichtlichkeit und die Ablesbarkeit aller wichtigen Informationen hinter dem Lenkrad. Zum Digital-Paket gehört außerdem eine induktive Ladeschale, mit der sich das Smartphone drahtlos nach Qi-Standard aufladen lässt.

Neu ist auch die Sensorplattform Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), die Radar-, Kamera- und Ultraschallsensoren kombiniert und so das Fundament für verschiedene Assistenzsysteme legt.

Ein klares Zeichen für mehr Sicherheit setzt der XC60 (wie alle Volvo-Modelle) seit dem vergangenen Jahr mit der Absicherung der Höchstgeschwindigkeit auf 180 km/h. Damit sind die Schweden Vorreiter auf dem Gebiet der Automobilsicherheit und machen konkret auf die Gefahren zu schnellen Fahrens aufmerksam. Serienmäßig geliefert wird außerdem der Care Key: Dieser Schlüssel kann mit einer individuellen Höchstgeschwindigkeit programmiert werden, bevor man das Fahrzeug etwa an Familienmitglieder und Fahranfänger verleiht. Mehr Sicherheit bringt auch der neue Kurvenassistent. Das System senkt das Tempo vor scharfen Kurven, wenn die eingestellte Geschwindigkeit als zu hoch eingestuft wird.

Ohnehin schöpft der XC60 bei der Sicherheit aus dem Vollen: Neben dem automatischen Notbremssystem, das Fahrzeuge, Fahrradfahrer und Fußgänger erkennt und auch einen Kreuzungsbremsassistenten und einen Notbremsassistenten bei Gegenverkehr umfasst, und Cloud-basierten Diensten wie dem vor einer rutschigen Fahrbahn warnenden Slippery Road Alert verfügt das Mittelklasse-SUV erstmals über eine optimierte Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff. Wenn sich beim Rückwärtsfahren Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer nähern, wird der XC60 automatisch abgebremst.

Für den Antrieb des Volvo XC60 stehen sieben Benzin- und Dieselmotorisierungen mit serienmäßigem 48-Volt-Mild-Hybrid-System zur Auswahl, die ein Leistungsspektrum von 145 kW (197 PS) bis 220 kW (300 PS) abdecken. Darüber hinaus ist der XC60 auch mit Plug-in-Hybridantrieb erhältlich (Recharge). Die Preisliste beginnt bei 46 800 Euro für den Benziner mit 197 PS.

Das XC60-Ladevolumen beträgt 483 Liter und lässt sich durch das Umklappen der Rücksitzlehnen auf bis zu 1410 Liter erweitern. In Verbindung mit dem luftgefederten Fahrwerk kann das Heck zudem für ein einfacheres Be- und Entladen um bis zu fünf Zentimeter abgesenkt werden.