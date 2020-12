1 In Besuchsdiensten wie hier im Ostertagshof Neuhausen sind Hunderte von freiwilligen Helfern in den Pflegeheimen im ganzen Landkreis engagiert. Foto: Roberto Bulgrin

Unzählige Menschen im Kreis Esslingen engagieren sich freiwillig in den Bereichen Soziales, Kultur und Gesundheit. Vor 25 Jahren sind Volunteer-Regeln aufgestellt worden, damit die Helfer nicht überfordert werden.

Kreis Esslingen - Wie viele Menschen sich im Kreis freiwillig für andere Menschen engagieren, das lässt sich kaum schätzen. In Pflegeheimen, Krankenhäusern, in Museen und in Naturschutzgebieten, auf Theaterbühnen und in Turnhallen, in Flüchtlingsunterkünften und an archäologischen Fundstätten – das freiwillige Engagement ist in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen zu finden. Die Tätigkeit hilft anderen Menschen und ist dem Helfer sinnstiftende Befriedigung. Mitte der 90er-Jahre hat das freiwillige Engagement im Kreis Esslingen neuen Schub gewonnen. Aus dem Landratsamt heraus wurde die Volunteers-Bewegung gegründet. Seither habe sich im Kreis „eine neue Kultur bürgerschaft­lichen Engagements entwickelt“, bilanziert Landrat Heinz Eininger.