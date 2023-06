Droht am Stuttgarter Autobahnkreuz am Wochenende der Kollaps?

1 Der Region Stuttgart und den Städten Böblingen und Sindelfingen steht ein stauträchtiges Wochenende bevor. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Nicht nur die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ist am Wochenende voll gesperrt, auch die A 8 bei Pforzheim ist im selben Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen dicht. Es droht Stau-Chaos. Die zuständige Autobahn GmbH will kein Problem erkennen.















Link kopiert

Eine Fahrt Richtung Bodensee oder Karlsruhe will am kommenden Wochenende wohl überlegt sein: Gleich zwei Vollsperrungen werden die Autobahnen in diese Richtungen lahmlegen. Von Freitagabend bis Montagmorgen ist die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Im gleichen Zeitraum ist auch auf der A 8 bei Pforzheim auf der Enztalquerung kein Durchkommen: Vollsperrung Teil zwei. Beide Autobahnen treffen in der Region zusammen, zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Kreuz Stuttgart liegen A 8 und A 81 sogar aufeinander.