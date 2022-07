4 Am Donnerstag kommt es auf der Landstraße zwischen Marbach und Murr zu einem Unfall. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Landstraße zwischen Marbach und Murr ist nach einem Unfall gesperrt. Es soll ein Motorradfahrer ums Leben gekommen sein. Der Unfall verursacht im Feierabendverkehr kilometerlange Staus.















Seit zwei Stunden geht im Raum Marbach und in Teilen des Bottwartales verkehrstechnisch nicht viel bis nichts. Der Grund für den Stillstand auf vielen Straßen ist ein Unfall auf der Landstraße zwischen Marbach und Murr (Landkreis Ludwigsburg).

Von Marbach in Richtung Steinheim kommend staut sich der Verkehr bis zur Schweißbrücke zurück. Was genau passiert ist, wie viele Unfallbeteiligte es gibt und weitere Details könne man derzeit noch nicht sagen, heißt es im Führungszentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Unbestätigten Informationen zur Folge sollen zwei Autos und ein Motorrad beteiligt gewesen sein – der Motorradfahrer soll dabei um Leben gekommen sein. Die Landstraße ist in dem Abschnitt um 19 Uhr, gut zwei Stunden nach der ersten Meldung über den Unfall, voll gesperrt – und das im Feierabendverkehr. Wer kann, sollte den Bereich großräumig umfahren. Oder viel Zeit mitbringen. (Stand 20.30 Uhr)